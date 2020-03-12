Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının... - Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.