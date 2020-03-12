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İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı, Spor

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının...

- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

12.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:41
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının...

- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının...

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