Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının...
- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.
12.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:41
- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının bu hafta sonundan itibaren nisan ayının...