Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-35 programından vazgeçmiş değiliz

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-35 programından vazgeçmiş değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

10.09.2019 21:45
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-35 programından vazgeçmiş değiliz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "F35 programından vazgeçmiş değiliz" açıklaması yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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