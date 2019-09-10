Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: F-35 programından vazgeçmiş değiliz

10.09.2019 21:45

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "F35 programından vazgeçmiş değiliz" açıklaması yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kalın, "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle