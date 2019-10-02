Cumhurbaşkanı seçim barajında değişiklik senaryosu mercek altında

Cumhurbaşkanı seçim barajında değişiklik senaryosu mercek altında

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Ankara kulislerinde uzun zamandır konuşulan Cumhurbaşkanı seçimine dair kurallarda revizyon talebini doğrulayan açıklamalar peşisıra gelmeye başladı. 

02.10.2019 20:31
Cumhurbaşkanı seçim barajında değişiklik senaryosu mercek altında

Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte Ankara kulislerinde uzun zamandır konuşulan Cumhurbaşkanı seçimine dair kurallarda revizyon talebini doğrulayan açıklamalar peşisıra gelmeye başladı.


Mevcut sistemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için oy kullanılan seçimde ilk turda yüzde 50+1 oy oranını geçen aday olmaması durumunda ikinci tur 15 gün sonra yapılıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et