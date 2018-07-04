Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 52.59, Muharrem İnce Yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş...
IHAAW173721-SIY/04-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, Muharrem İnce yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek yüzde 0.20 oy aldı.
IHAAW173721-SIY/04-07-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, Muharrem İnce yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek yüzde 0.20 oy aldı. 04.07.2018 17: 37: 21 TSI
NNNN - ANKARA