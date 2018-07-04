Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 52.59, Muharrem İnce Yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 52.59, Muharrem İnce Yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş...

IHAAW173721-SIY/04-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, Muharrem İnce yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek yüzde 0.20 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 52.59, Muharrem İnce Yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş...

IHAAW173721-SIY/04-07-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, Muharrem İnce yüzde 30.64, Selahattin Demirtaş yüzde 8.40, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0.89, Doğu Perinçek yüzde 0.20 oy aldı. 04.07.2018 17: 37: 21 TSI
NNNN - ANKARA

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