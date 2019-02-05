IHAAW212242-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleştirdiği açıklamada, "Terörün her türlüsüne karşı ortak bir tutum sergilemeliyiz. FETÖ'cülerin ülkemize iadesini bir kez daha gündeme getirdik. Yunanistan'dan daha çok işbirliği bekliyoruz" dedi. 05.02.2019 21: 22: 42 TSI

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Kaynak: İHA