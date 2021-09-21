Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli aşımız Türkovac'ı milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı buradan ifade etmek...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli aşımız Türkovac'ı milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı buradan ifade etmek istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerli aşımız Türkovac'ı milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı buradan ifade etmek istiyorum" dedi. - NEW YORK
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