Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel Seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel Seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım...

IHAAW131644-SIY/06-11-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım mı?" sorusu üzerine, "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım mı?" sorusu üzerine, "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz" dedi. 06.11.2018 13: 16: 44 TSI
NNNN - ANKARA

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