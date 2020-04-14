Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır" dedi.
14.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır" dedi.
Kaynak: İHA