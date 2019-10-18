18.10.2019 17:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın temsilcileri ile bir araya geldi. Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı basın temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı görüşme, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrasında Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etmek üzere Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA