Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 saat 40 dakika süren...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 saat 40 dakika süren baş başa görüşmesi sona erdi.
05.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 saat 40 dakika süren baş başa görüşmesi sona erdi. Liderler ikili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçti. - MOSKOVA
Kaynak: İHA