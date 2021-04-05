Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş