Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş