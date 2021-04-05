Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü

Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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