Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek zorunda kalırız....
20.11.2020 12:16 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek zorunda kalırız. Reformlar ile ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek zorunda kalırız. Reformlar ile ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak. Hedeflerimize ulaşmak için somut destek taleplerimiz var. Yurtdışındaki tasarruflarımızı ülke içerisine getirmeliyiz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı