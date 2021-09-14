Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu her kesim için söylüyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu her kesim için söylüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu her kesim için söylüyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sembolü '2023 hedefleri' olan bu süreci devam ettirdiğimizde, evlatlarımıza hepimizin hayali olan bir ülke bırakacağımızdan...
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (1)