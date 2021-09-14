Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu her kesim için söylüyoruz.' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu her kesim için söylüyoruz."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu her kesim için söylüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu her kesim için söylüyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu her kesim için söylüyoruz.' - Haberler
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