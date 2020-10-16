Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi

16.10.2020 15:28 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi sebebiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştireceği baş başa görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Metin Başar/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR

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