Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Savunma...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 70'ler seviyesine taşıdık.
28.01.2020 18:27 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 70'ler seviyesine taşıdık. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden biriyiz" dedi. - DAKAR
Kaynak: İHA