Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı...
04.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı sıkıntılarla mücadele ederken diğer yandan ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile ilgili konuları da yakından takip ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı sıkıntılarla mücadele ederken diğer yandan ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile ilgili konuları da yakından takip ediyoruz"
Kaynak: İHA