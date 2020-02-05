Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin'i işgal, Kudüs'ü gasp etme anlamına...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin'i işgal, Kudüs'ü gasp etme anlamına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin'i işgal, Kudüs'ü gasp etme anlamına gelen bu planı hemen reddettik ve tepkimizi gösterdik.

05.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , " olarak 'i işgal, 'ü gasp etme anlamına gelen bu planı hemen reddettik ve tepkimizi gösterdik. Şu anda ABD, gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor. Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor. Ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle başaramayacaksınız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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