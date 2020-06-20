- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18...
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafeyi yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz""Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla...

20.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:53

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafeyi yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz"

"Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır"

"Marmara Üniversitemizin ve Sağlık Bakanlığımızın emekleriyle hastanemize, Asaf Ataseven hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık"

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: ' Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18...

Kaynak: İHA

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