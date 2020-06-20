- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18... - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafeyi yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz""Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafeyi yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz" "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır" "Marmara Üniversitemizin ve Sağlık Bakanlığımızın emekleriyle hastanemize, Asaf Ataseven hocamızın adını vermeyi kararlaştırdık" Kaynak: İHA