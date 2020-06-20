Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafeyi yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
20.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafeyi yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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