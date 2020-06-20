Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafeyi yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz.
20.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin alt yapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kat ettiği mesafeyi yaşadığımız her krizde yeniden keşfediyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İHA