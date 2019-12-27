27.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin kendi motorunu üretmesi için canla başla çalışanların emeklerini zayi edenler aynı kafayla bizim de karşımıza çıkıyor." - KOCAELİ

Kaynak: İHA