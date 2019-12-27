CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Ekonomi » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin kendi motorunu üretmesi için canla başla... - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin kendi motorunu üretmesi için canla başla...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin kendi motorunu üretmesi için canla başla çalışanların emeklerini zayi edenler aynı kafayla bizim de karşımıza çıkıyor.

27.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı : "Türkiye'nin kendi motorunu üretmesi için canla başla çalışanların emeklerini zayi edenler aynı kafayla bizim de karşımıza çıkıyor." - KOCAELİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler