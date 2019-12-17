17.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin uluslararası toplum adına tek başına 9 yıldır taşıdığı sorumluluğu, diğer ülkeler paylaşmakla mükelleftir. Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerekiyor" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İHA