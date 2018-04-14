Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Fetö ile Mücadelesiyle İlgili, "Yurt Dışında...

IHAAW154203-SIY/14-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesiyle ilgili, "Yurt dışında Kosova'dan aldık geldik mi 6 tanesini. 3 tanesini de Gabon'dan aldık mı? Yurt dışından 80 tane FETÖ'yü aldık geldik. Almaya devam. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız" dedi. 14.04.2018 15: 42: 03 TSI

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