Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nen Suriye topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nen Suriye topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nen Suriye topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı yoktur.

05.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "Türkiye'nen topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı yoktur. Ne zaman ki ülkenin tamamını temsil eden bir yönetim gelir, terör örgütleri Suriye topraklarını terk eder, işte o zaman Türkiye'nin orada bir işi kalmaz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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