05.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nen Suriye topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı yoktur. Ne zaman ki ülkenin tamamını temsil eden bir yönetim gelir, terör örgütleri Suriye topraklarını terk eder, işte o zaman Türkiye'nin orada bir işi kalmaz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA