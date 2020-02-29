29.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi olaylarıyla başlayıp ardı ardına iç ve dış sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Ama milletimiz yanımızda yer aldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA