Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi olaylarıyla başlayıp ardı ardına iç ve dış sıkıntılarla karşılaşmaya başladık.

29.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , " ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi olaylarıyla başlayıp ardı ardına iç ve dış sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Ama milletimiz yanımızda yer aldı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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