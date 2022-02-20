Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı. - KİNŞASA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Türkiye, Kongo, Politika, Haberler

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