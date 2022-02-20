Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1 milyon doz Sinovac Covid-19 aşısı gönderileceğini açıkladı. - KİNŞASA
İhlas Haber Ajansı - Politika