19.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır, o da merhum Erbakan hocamızdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA