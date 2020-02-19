Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama...
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama... - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir.

19.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır, o da merhum Erbakan hocamızdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler