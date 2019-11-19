19.11.2019 12:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu."

Kaynak: AA