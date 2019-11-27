Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek, "Firmalarımızın fiber hat yatırımını hızlandırması gerekiyor.
27.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de fiber hat konusunun yavaş ilerlediğini belirterek, "Firmalarımızın fiber hat yatırımını hızlandırması gerekiyor. Aksi takdirde 5G teknolojisini etkin kullanamayız. Fiber hat konusunda engel çıkaranlar karşılarında bizzat şahsımı bulacaklarını bilmelidirler" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA