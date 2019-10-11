11.10.2019 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye komşularının toprakları üzerindeki egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır ama bir şartla. Buralardan ülkemize saldırı yapılmamalı düşmanca faaliyetler yürütülmemelidir. Tek amacımız oradaki canileri engellemek, teröristleri yok etmektir. Barış Pınarı Harekatı'nın gayesi de aynıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA