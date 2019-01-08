Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Kürtleri Katledecek İftirasını Ortaya Atanlar...
IHAAW125315-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Kürtleri katledecek iftirasını ortaya atanlar meselenin arkasındaki gerçeği çok iyi biliyor.
IHAAW125315-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Kürtleri katledecek iftirasını ortaya atanlar meselenin arkasındaki gerçeği çok iyi biliyor. Uluslararası toplumu etkilemek istiyorlar" dedi. 08.01.2019 12: 53: 15 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA