Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Kürtleri Katledecek İftirasını Ortaya Atanlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Kürtleri Katledecek İftirasını Ortaya Atanlar...

IHAAW125315-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Kürtleri katledecek iftirasını ortaya atanlar meselenin arkasındaki gerçeği çok iyi biliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

IHAAW125315-SIY/08-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Kürtleri katledecek iftirasını ortaya atanlar meselenin arkasındaki gerçeği çok iyi biliyor. Uluslararası toplumu etkilemek istiyorlar" dedi. 08.01.2019 12: 53: 15 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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