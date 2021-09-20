Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN heyeti kabulünde konuşuyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur" dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜRKEN heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, "İster Deaş, ister Pkk, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz, tek bir evladımız yoktur" dedi.
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur."
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