Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı