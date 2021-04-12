Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü hızlandıracak adımlar üzerinde fikir birliğine vardık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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