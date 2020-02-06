Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.

06.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA
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