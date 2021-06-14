Erdoğan: "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende olamayacağı gerçeğiyle yüz yüzeyiz"
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Erdoğan: "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende olamayacağı gerçeğiyle yüz yüzeyiz"

Erdoğan: 'Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende olamayacağı gerçeğiyle yüz yüzeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm müttefiklerimiz sığ siyasi hesapları bir kenara bırakıp, Türkiye'yle tam bir dayanışma sergilemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm müttefiklerimiz sığ siyasi hesapları bir kenara bırakıp, Türkiye'yle tam bir dayanışma sergilemelidir" dedi.

"Türkiye ile ABD arasında çözülemeyecek bir sorunun olmadığını düşünüyoruz"

"Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan çarpık anlayış mevcudiyetini koruyor. Böyle bir tavır teröre cesaret verecektir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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