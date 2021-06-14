Erdoğan: "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende olamayacağı gerçeğiyle yüz yüzeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm müttefiklerimiz sığ siyasi hesapları bir kenara bırakıp, Türkiye'yle tam bir dayanışma sergilemelidir" dedi.