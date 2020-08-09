Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. "Bilimsel araştırmalara ilgi duyan yetenekli evlatlarımıza bir müjde vermek istiyorum." diyen Erdoğan, "TÜBİTAK fen lisemiz inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Koronavirüs aşısı ve ilacıyla ilgili de "2 aşı adayımız hayvan deneylerini başarıyla tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi." diye konuştu.

Kaynak: İHA