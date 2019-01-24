Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın Bu Tür Açıklaması Demokrasiye İnanmış Bir İnsan...

IHAAW192449-SIY/24-01-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trump'ın bu tür açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şok etmiştir. Rusya'dan dönerken Maduro'yu aradım ve kendisine bu noktada, demokrasi noktasında 'anti demokratik girişimlere asla prim verme, dik dur' dedim" dedi. 24.01.2019 19: 24: 49 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA