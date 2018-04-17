Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörist Sevicilikten Başka Hiçbir Vasfı Bulunmayan Bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörist Sevicilikten Başka Hiçbir Vasfı Bulunmayan Bir...

IHAAW122946-SIY/17-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörist sevicilikten başka hiçbir vasfı bulunmayan bir partiye ve onun Genel Başkanına gösterilen bu hayranlıkla CHP’nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

IHAAW122946-SIY/17-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörist sevicilikten başka hiçbir vasfı bulunmayan bir partiye ve onun Genel Başkanına gösterilen bu hayranlıkla CHP'nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur. Gerçi yakında biz o Kandil'i de teröristlerin başına yıkacağız. İnşallah adım adım oraya yaklaşıyoruz" dedi. 17.04.2018 12: 29: 46 TSI
NNNN - ANKARA

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