IHAAW122946-SIY/17-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörist sevicilikten başka hiçbir vasfı bulunmayan bir partiye ve onun Genel Başkanına gösterilen bu hayranlıkla CHP'nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur. Gerçi yakında biz o Kandil'i de teröristlerin başına yıkacağız. İnşallah adım adım oraya yaklaşıyoruz" dedi. 17.04.2018 12: 29: 46 TSI

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