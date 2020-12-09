Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA...
09.12.2020 00:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı