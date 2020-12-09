Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı