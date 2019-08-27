27.08.2019 12:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'da "İstanbul Havalimanı tüm aşamaları ile faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcuyu ağırlayacaktır" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA