Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığı...
IHAAW121343-SIY/13-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle Devlet Şeref Madalyası Tevcih edildi.
IHAAW121343-SIY/13-07-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle Devlet Şeref Madalyası Tevcih edildi. 13.07.2018 12: 13: 43 TSI
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