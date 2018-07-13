Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığı...

IHAAW121343-SIY/13-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle Devlet Şeref Madalyası Tevcih edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığı...

IHAAW121343-SIY/13-07-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törenle Devlet Şeref Madalyası Tevcih edildi. 13.07.2018 12: 13: 43 TSI
NNNN - ANKARA

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