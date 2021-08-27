Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili) Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili) Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '(Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili) Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili) Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte görüşüldü, yine görüşülür.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " (Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili) Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte görüşüldü, yine görüşülür." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili) Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte... - Haberler
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