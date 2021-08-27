Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili) Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili) Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte görüşüldü, yine görüşülür.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " (Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili) Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte görüşüldü, yine görüşülür." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı