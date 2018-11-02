Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı Cinayeti ile Alakalı Olarak...
IHAAW221419-SIY/02-11-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile alakalı olarak gazetecinin çalıştığı Washington Post gazetesine bir makale verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile alakalı olarak gazetecinin çalıştığı Washington Post gazetesine bir makale verdi. Suudi Arabistan ile Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir an, Kabe'nin koruyucusu Kral Selman'ın Kaşıkçı için vurma emri verdiğine inanamadım. Bu sebeple Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'ın resmi politikasını yansıttığına inanmam için bir sebebim yok" dedi. 02.11.2018 22: 14: 19 TSI
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