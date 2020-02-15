Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'yi terör örgütlerinden, rejimin zulmünden temizlemeden...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'yi terör örgütlerinden, rejimin zulmünden temizlemeden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'yi terör örgütlerinden, rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır.

15.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "Suriye'yi terör örgütlerinden, rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır. Madem ki 81 vilayet ve 83 milyon vatandaşla Türkiye'nin güvenliği buradan geçiyor öyleyse ne yapıp edip bunu başaracağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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