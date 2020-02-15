15.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'yi terör örgütlerinden, rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır. Madem ki 81 vilayet ve 83 milyon vatandaşla Türkiye'nin güvenliği buradan geçiyor öyleyse ne yapıp edip bunu başaracağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA