Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin Kuzeyinde Etnik Temizlik Faaliyeti Yürüten Pyd ve...
IHAAW115939-SIY/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD ve YPG'nin elinde müttefiklerimizin bombaları var." 09.02.2019 11: 59: 39 TSI NNNN.
IHAAW115939-SIY/09-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD ve YPG'nin elinde müttefiklerimizin bombaları var." 09.02.2019 11: 59: 39 TSI
NNNN - İSTANBUL
Kaynak: İHA