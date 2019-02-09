Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin Kuzeyinde Etnik Temizlik Faaliyeti Yürüten Pyd ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin Kuzeyinde Etnik Temizlik Faaliyeti Yürüten Pyd ve...

IHAAW115939-SIY/09-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD ve YPG'nin elinde müttefiklerimizin bombaları var." 09.02.2019 11: 59: 39 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

IHAAW115939-SIY/09-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD ve YPG'nin elinde müttefiklerimizin bombaları var." 09.02.2019 11: 59: 39 TSI
NNNN - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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