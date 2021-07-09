Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz aşılamada.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Şu anda 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz aşılamada. Aşılamada kademe sistemi yaş gruplarına göre getiriyoruz. Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki isteksizliği ne yapıp edip gidereceğiz. Vatandaşlarımızı aşı olma noktasında aynen batı illerinde nasıl oluyorsa Diyarbakır'da da süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum. Oranda Diyarbakır'da biraz sıkıntımız var." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı