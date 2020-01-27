27.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA