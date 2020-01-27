Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz.

27.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "Şu an itibariyle, Hafter'in maalesef çok çok çirkin girişimleri var ve biz de bunların takipçisiyiz. Gereği neyse bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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