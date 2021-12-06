Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili soru üzerine, "En çok rahatsız olduğum konu stokçuluk, bizim dinimizde de... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili soru üzerine, "En çok rahatsız olduğum konu stokçuluk, bizim dinimizde de...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili soru üzerine,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili soru üzerine, "En çok rahatsız olduğum konu stokçuluk, bizim dinimizde de haramdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile ilgili soru üzerine, "En çok rahatsız olduğum konu stokçuluk, bizim dinimizde de haramdır. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, birçok kapalı otoparklarda otomobil stokçuluğu yapıyorlar. Hele hele gıdadaki stokçuluk kabul edilebilir bir şey değil. Stokçuluk yapanlar bedelini ağır ödeyecek" dedi. - İSTANBUL

Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

 Erdoğan: Kadınlarımız 1934 yılında elde ettikleri haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır

Erdoğan: Kadınlarımız 1934 yılında elde ettikleri haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title