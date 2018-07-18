Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medyada Kendisine İlişkin Hakaret İçeren Karikatür...
IHAAW165430-SIY/18-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada kendisine ilişkin hakaret içeren karikatür paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 72 CHP milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. 18.07.2018 16: 54: 30 TSI
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