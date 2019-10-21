Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun birer örneğidir.

21.10.2019 12:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son günlerde yaşananlar Suriye ve Doğu Akdeniz'de yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun birer örneğidir. Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir ülkenin özgürlüğünde gözü yoktur. Bu böyle bilinsin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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