14.10.2019 16:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini, PKK'nın yan unsurları olan PYD, YPG ve DEAŞ'tan temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine vermek" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA